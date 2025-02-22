وزير الخارجية الإيراني يتوجه إلى بيروت للمشاركة في مراسم تشييع حسن نصر الله

يعتزم وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، التوجه إلى العاصمة اللبنانية بيروت، للمشاركة في مراسم تشييع الأمين العام لحزب الله اللبناني حسن نصر الله، ورئيس المجلس التنفيذي للحزب هاشم صفي الدين.

وأفادت وكالة الأنباء الإيرانية «إرنا»، بأن عراقجي سيتوجه فجر يوم غد الأحد إلى بيروت، لحضور مراسم التشييع التي تنطلق ظهرًا.

وقبل أيام، كشف حزب الله تفاصيل مراسم تشييع أمينيه العامين حسن نصر الله وهاشم صفي الدين، اللذين اغتالتهما إسرائيل في سلسلة غارات العام الماضي.

وقال منسق اللجنة العليا لمراسم التشييع علي ضاهر، في مؤتمر صحفي، إن المراسم ستنطلق الأحد 23 فبراير الجاري، في مدينة كميل شمعون الرياضية ببيروت، عند الساعة الواحدة ظهرًا بالتوقيت المحلي.

وأضاف أن برنامج التشييع سيستمر نحو ساعة، ويبدأ بتلاوة قرآنية، ثم عزف النشيد الوطني اللبناني ونشيد «حزب الله»، قبل دخول نعشي نصر الله وصفي الدين على آلية مخصّصة.

بعد ذلك، سيلقي الأمين العام للحزب نعيم قاسم كلمة تأبينية، يعقبها أداء صلاة الجنازة، ثم تنطلق مسيرة التشييع إلى أماكن الدفن.

وأشار ضاهر إلى أن نحو 79 دولة من مختلف أنحاء العالم ستشارك في مراسم التشييع، سواء بوفود رسمية أو عبر وفود شعبية.

واغتالت إسرائيل نصر الله في 27 سبتمبر 2024 بسلسلة غارات عنيفة استهدفت الضاحية الجنوبية لبيروت، وبسلسلة غارات أخرى اغتالت صفي الدين في 3 أكتوبر من العام نفسه.