جيش الاحتلال: نفذنا غارات على الحدود بين سوريا ولبنان

أعلن جيش الاحتلال، مساء السبت، شن غارات جوية على الحدود بين سوريا ولبنان.

وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال للإعلام العربي أفيخاي أدرعي، عبر حسابه بمنصة إكس، إن جيش الاحتلال أغار على محاور نقل على الحدود بين سوريا ولبنان.

وزعم أدرعي، أن هذه المواقع المستهدفة يحاول حزب الله من خلالها نقل وسائل قتالية إلى لبنان.

وادعى أن هذه التحركات من قِبل حزب الله، تعتبر خرقًا وصفه بالفاضح للتفاهمات بين إسرائيل ولبنان، مدعيًّا أن إسرائيل ستواصل العمل على إزالة أي تهديد وستمنع أي محاولة تموضع من حزب الله.

وفي وقت سابق من اليوم، أطلق جيش الاحتلال الإسرائيلي، النار على سيارة في بلدة حولا بقضاء مرجعيون جنوب لبنان، من دون ورود أنباء فورية عن وقوع إصابات.

وأفادت وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية بأن جيش الاحتلال أطلق النار على سيارة عند أطراف بلدة حولا، ما تسبب في اشتعالها.

وكان الجيش اللبناني قد قال في بيان سابق، إن جيش الاحتلال لم يلتزم بالانسحاب الكامل من الأراضي اللبنانية المحتلة، عملاً بالمواثيق والشرعية الدولية وبقرارات الأمم المتحدة، وفي مقدمها القرار 1701، وفق شبكة العربية.

وأضاف أن جيش الاحتلال لا يزال يتمركز في نقاط حدودية عدة ويتنصل من التزاماته، وخرقه للسيادة اللبنانية من خلال الاعتداءات المتواصلة على أمن لبنان ومواطنيه.

وكان من المفترض أن تنسحب إسرائيل من البلدات اللبنانية التي احتلتها في حربها الأخيرة ضد حزب الله بحلول فجر 26 يناير الماضي، وفقاً لاتفاق وقف إطلاق النار، لكنها طلبت تمديد المهلة حتى 18 فبراير الحالي.

والثلاثاء الماضي، انسحب جيش الاحتلال من جنوب لبنان، لكنه بقي في خمسة مواقع داخل لبنان، وهي عبارة عن تلال استراتيجية، من دون أن تعلن إسرائيل موعداً للانسحاب منها.

ومنذ سريان الاتفاق ارتكبت إسرائيل قرابة ألف خرق له في لبنان، ما خلّف 79 قتيلاً و276 جريحاً على الأقل، وفق بيانات رسمية لبنانية.