شعبة الخضروات: الأسعار في انخفاض مستمر حتى نهاية شهر رمضان

قال حاتم النجيب نائب رئيس شعبة الخضروات والفاكهة باتحاد الغرف التجارية، إن الكميات المعروضة في الأسواق «كبيرة جدًا»، وذلك نتيجة التوسع في المشاريع الزراعية وجهود الفلاحين.

وأضاف في تصريحات لقناة «الحدث اليوم»، الجمعة، أن الأسواق تشهد وفرة في المعروض تكفي حتى نهاية شهر رمضان وحتى عيد الأضحى، وذلك بفضل المواسم الزراعية المتتالية التي تساهم في زيادة الإنتاج.

وأشار إلى انعكاس الوفرة على تراجع الأسعار، لافتا إلى تراوح الطماطم بين 4 إلى 5 جنيهات في أسواق التجزئة، في حين تبدأ أسعار البطاطس من 6 جنيهات.

ونوه أن أسعار الثوم كذلك تشهد انخفاضًا، لافتا إلى تراجع سعر البصل في أسواق التجزئة إلى 10 جنيهات للكيلو، مقارنة بـ45 جنيها خلال الفترة السابقة، مؤكدا أن الأسعار ستظل في تراجع حتى نهاية شهر رمضان.

وشدد على أن الأسعار ستستمر في الانخفاض حتى نهاية شهر رمضان، قائلا: «اللي عايز يخزن طماطم يخزن، مفيش مشكلة هتحصل.. لا يوجد أي نقص في المعروض؛ بالعكس الأسعار ستظل في ثبات وانخفاض يشعر به المواطن حتى نهاية شهر رمضان».