عاود الفنان أحمد السقا للدفاع عن أدمن حسابه الرسمي بموقع فيسبوك، والذي تسبب في حدوث أزمة مؤخرا، عقب نشره منشورا تعامل معه رواد السوشيال ميديا على أنه يتضمن محتوى مسيئا.

وكتب السقا عبر حسابه: أكرر مرة أخرى أن ما حدث بالأمس هو خطأ غير مقصود من شخص يعمل معي بحسن نية، وليس فيه أي توجهات أيدلوجية أو عرقية، بل كان يقصد العكس تماما، و"أختم كلامي بالبلدي، عيسى نبي وموسى نبي وكل من له نبي يصلي عليه".

يذكر أنه في الساعات الأولى من فجر الجمعة، فوجئ متابعي حساب أحمد السقا بمنشور يتضمن كلام خاص بالأمور الدينية عن المسيح وعن الرسول، أثار غضب البعض، خاصة المسيحيين، على أحد المواقع، وتم حذفه بعد دقائق من نشره، وتردد حينها أنه تم اختراق الحساب وسرقته، في حين أعلن السقا بعدها أن حسابه لم يخترق، ولكن أدمن الحساب أخطأ وبدلا من نشر هذا المنشور عبر حسابه الخاص، نشره على حساب السقا الرسمي.

ودخل السقا في جدال طويل مع تعليقات متابعي حسابه الذي تعدت الـ2000 تعليق، واتهمه البعض أنه من نشر هذا الكلام ثم تبرأ منه، وهو ما نفاه السقا، في حين اتهمه آخر بأن هذا المنشور محاولة للدعاية له، وهو ما استنكره السقا، مؤكدا أنه ليس من الفنانين الذين يلجأون لهذه الأساليب.

وطلب منه الكثيرون عدم طرد الأدمن من عمله، فأكد السقا أن الأدمن ما زال يحتفظ بعمله معه، ولا توجد نيه لديه لفصله

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