شهاب المحضى رئيس شركة «كونكت هومز» وشريك مؤسس في «ڨاى للتطوير العقارى»: استراتيجية النمو العقارى لدينا تحدث فرقا في السوق المصرية

• «كونكت هومز»: التعاون مع 250 مطورا عقاريا وزيادة رأس المال البشرى بنسبة 60% خلال 2024 وافتتاح فرعين

• «ڨاى للتطوير العقارى»: الانتهاء من 90% من مشروع أبراج العاصمة الإدارية «41» و«44» والتسليم يبدأ خلال الربع الأول من 2026

• الابتكار والاستدامة يقودان تحول القطاع.. واستراتيجياتنا تمهد الطريق لنمو مستدام

أكد شهاب المحضى، الرئيس التنفيذى لشركة «كونكت هومز» والشريك المؤسس لشركة «ڨاى للتطوير العقارى»، أنه يسعى إلى المساهمة فى إحداث تحول جذرى فى القطاع العقارى، من خلال تقديم حلول استشارية متكاملة تلبى احتياجات العملاء بطريقة احترافية. واستعرض فى هذا الحوار، رؤيته لمستقبل القطاع، موضحا استراتيجيات النمو العقارى التى تتبعها الشركتان لتعزيز مكانتهم فى السوق المصرية، مشددا على أهمية الابتكار والاستدامة، مشيرا إلى أبرز إنجازات الشركتين فى عام 2024، بالإضافة إلى خطط التوسع لعام 2025، ودور التكنولوجيا فى تشكيل مستقبل العقارات.

وأشار المحضى إلى أن القطاع العقارى يشهد تحولا كبيرا فى السنوات الأخيرة، ويواجه العديد من التحديات منها ارتفاع التكاليف واضطراب سلاسل الإمداد العالمية التى تؤثر على السياسات التسعيرية ومواعيد التسليمات، فضلا عن التغيرات الاقتصادية العالمية. ومع ذلك، يظل القطاع العقارى إحدى الركائز الأساسية للاقتصاد الوطنى.

وأضاف المحضى «فى تصورى أن نمو القطاع يكمن فى تطوير استراتيجيات تركز على الابتكار والاستدامة وهو ما نحرص عليه فى نموذج أعمالنا فى شركة «كونكت هومز»؛ حيث نعمل على بناء جسور الثقة مع عملائنا وتلبية احتياجاتهم من خلال توفير خيارات متعددة وخدمات تتسم بالشفافية والجودة. على مدار ما يقرب من 13 عاما، نجحت شركة «كونكت هومز» فى احتلال مكانة ريادية فى مجال الوساطة العقارية، حيث تمكنا من كسب ثقة ما يقرب من 250 مطورا عقاريا لبناء شبكة واسعة تضمن تنوع الوحدات المعروضة من سكنية أو تجارية أو إدارية لتقديم خيارات متنوعة تتناسب مع كل ميزانية لتلبية احتياجات مختلف عملائنا. كما نحرص على توفير مستشارين عقاريين محترفين لكل عميل لضمان تقديم الدعم الكامل فى كل خطوة من عملية الشراء أو الاستثمار، بما يتجاوز توقعات العملاء ويضمن تجربة سلسة ومميزة».

وصف المحضى عام 2024 بأنه عام حافل بالإنجازات، حيث شهدت الشركة نموًا ملحوظًا تجسد فى زيادة عدد الموظفين بنسبة 60%، فضلا عن افتتاح فرعين جديدين ليصل إجمال عدد فروع الشركة إلى 4 فروع. وأوضح أن الشركة تمكنت من تحقيق حجم مبيعات محلية مرتفعا بجانب النجاح الكبير الذى حققناه فى معرض دبى العقارى، مما يؤكد جاذبية الاستثمار العقارى فى مصر. كما أضافت «كونكت هومز» أقسامًا جديدة، مما جعلها شركة متكاملة تقدم مجموعة واسعة من الخدمات العقارية. هذا النمو المتسارع يعكس التزامنا بتقديم أفضل الخدمات لعملائنا والتوسع فى أعمالنا، ويثبت قدرتنا على مواجهة التحديات والنمو المستمر. وخلال العام الجارى نهدف لتقديم امتيازات إضافية للعملاء، مثل خدمات استشارية متقدمة لتعزيز دور «كونكت هومز» كشريك موثوق للعملاء والمطورين على حد سواء.

وفيما يخص «ڨاى للتطوير العقارى»، قال المحضى «نحرص على تطوير مجتمعات متكاملة تعكس التوازن بين الفخامة والاستدامة، فنحن نؤمن بأن التصميم العصرى يجب أن يسير جنبًا إلى جنب مع المسئولية البيئية، ولذلك تأتى مشروعاتنا «41» و«44» فى العاصمة الإدارية الجديدة كنماذج حية لهذا التوجه، حيث تمزج بين الجودة العالية والحلول المستدامة، مما يرسخ ثقة عملائنا ويجعل من علامتنا التجارية خيارًا موثوقًا لمن يبحث عن أسلوب حياة متكامل ومميز. ولقد نجحنا فى استكمال 90% من أبراج «41» و«44» بالعاصمة الإدارية على أن نبدأ فى التسليمات خلال الربع الأول من 2026 مما يعكس التزامنا بالمواعيد والجودة العالية. وحاليا نعمل على تطوير مشروع «GEMS» فى مدينة الشيخ زايد الجديدة، وهو مشروع سكنى يضم فيلات فاخرة مزودة بمسابح خاصة وبحيرات متصلة، ويتميز بتقديم تجربة سكنية فريدة تجمع بين الفخامة والكفاءة فى التكلفة، حيث نوفر للعائلات فيلات متميزة بأسعار الشقق، مما يمنحهم فرصة للعيش بأسلوب راقٍ. كما نستعد لإطلاق مشروع سكنى جديد خلال الربع الثانى من العام الجارى، وسنواصل العمل بنفس النهج بعد أن لمسنا إقبالًا كبيرًا على هذا النوع من المشروعات.

وأوضح المحضى «نحن لا ننظر إلى العقارات كمنتجات فحسب، بل نراها كمحاور لبناء المجتمعات وتحقيق أحلام الأفراد، لذلك تتميز كل اعمالنا بالابتكار والتركيز على القيمة المضافة لما نقدمه، وبفضل معرفتنا العميقة بالسوق من ناحية التطوير والاستثمار العقارى وامتلاكنا لفريق عمل محترف، نقدم حلولاً تلبى احتياجات عملائنا بدقة وفعالية، كما نعمل فى كونكت هومز على بناء علاقات استراتيجية مع المطورين العقاريين لضمان تقديم أفضل الخيارات لعملائنا».

واختتم المحضى بالتأكيد على أهمية التكنولوجيا التى أصبحت جزءًا لا يتجزأ من القطاع العقارى؛ حيث يتم الاستثمار فى «كونكت هومز» فى حلول تكنولوجية متطورة لتسهيل عمليات البحث والشراء، مثل منصات العرض الرقمية. بينما تعتمد «ڨاى للتطوير العقارى» على حلول تقنية عملية لتحسين كفاءة المشروعات وتعزيز تجربة العملاء، مما يساعد العملاء على اتخاذ قرارات مدروسة وتسهل عملية التواصل بين جميع الأطراف. وأعتقد أن التكنولوجيا ستستمر فى تشكيل مستقبل العقارات، مما يعزز الشفافية والكفاءة فى السوق.