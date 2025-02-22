كوريا الشمالية: سنرد على التدريبات المشتركة الكورية الجنوبية الأمريكية بوسائل استراتيجية

أعلنت كوريا الشمالية، أنها سترد على ما أسمته التهديدات الاستراتيجية من الولايات المتحدة وأعداء آخرين بـ"وسائل استراتيجية"، في إشارة إلى التدريبات العسكرية المشتركة بين سول وواشنطن والتي تشمل قاذفات استراتيجية أمريكية.

وفي بيان نقلته وكالة الأنباء المركزية الكورية، اليوم السبت، قال رئيس الشئون العامة بوزارة الدفاع الكورية الشمالية، إن الاستفزازات العسكرية من قبل الولايات المتحدة واتباعها تصاعدت منذ أن تولى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب السلطة.

وأشار البيان، إلى أول نشر للقاذفة الاستراتيجية الأمريكية (بي-1بي) في شبه الجزيرة الكورية أمس الأول الخميس، بالإضافة إلى تدريبات "درع الحرية" المشتركة المخطط لها من قبل الحليفتين الشهر المقبل والتي ستشمل تدريبات ميدانية.

وكان جيشا الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية، قد أجريا مناورات جوية شملت قاذفة قنابل بي - وان بي أمريكية واحدة على الأقل وعدة طائرات مقاتلة، في أول تدريب جوي مشترك بين الدولتين منذ بدء فترة رئاسة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الثانية.