«الأهلى صبور» تستهدف ضخ 10 مليارات جنيه فى الإنشاءات وتسليم 1500 وحدة العام الحالى

تستهدف شركة الأهلى صبور، تحقيق مبيعات تعاقدية بقيمة ٣٣ مليار جنيه خلال العام الجارى مقابل ٣٢٫٥ مليار جنيه حققتها الشركة بنهاية ٢٠٢٤، بحسب تصريحات المهندس أحمد صبور رئيس مجلس إدارة الشركة.

أضاف أن شركته تخطط لتسليم ١٥٠٠ وحدة خلال العام الجارى مع ضخ استثمارات فى الإنشاءات بحوالى ١٠ مليارات جنيه مقارنة بـ ٦ مليارات جنيه فى ٢٠٢٤.

وبحسب صبور فإن «الأهلى صبور» تعتزم زيادة رأسمالها المدفوع إلى ٥٥٠ مليون جنيه بنهاية العام مقابل ٣٠٠ مليون جنيه، وذلك لمواكبة خطط التوسع محليا وخارجيا.

وقال صبور ان شركته تسعى حاليا للحصول على قطعة أرض بمساحة لا تقل عن 250 فدانا لإقامة مشروع سكنى متكامل فى منطقة خزام بوسط الرياض، فضلا عن مساحات أقل لإقامة مشروعات تجارية بوسط المدينة، مشيرا إلى أن الشركة أطلقت أول مشروعاتها فى سلطنة عمان بمساحة 100 فدان، وأطلقنا المرحلة الأولى منه «وادى زها» على مساحة 23 فدانا، والذى يضم 763 وحدة.

أشار إلى أن الشركة تخطط لطرح مشروعين جديدين بمنطقة شرق القاهرة، بإجمالى استثمارات متوقعة 150 مليار جنيه خلال العام الجارى، كما تطلق المرحلة الثانية من مشروع summer الساحل الشمالى وتضم 1700 وحدة باستثمارات 10.5 مليار جنيه، ومبيعات مستهدفة 21 مليار جنيه، كما أطلقت الشركة المرحلة الثانية من مشروع «at east» بمستقبل سيتى والتى تضم 700 وحدة بمبيعات 5.5 مليار جنيه، واستثمارات 2 مليار جنيه.

كما أعلن عن التعاقد مع شركات مقاولات كبرى، لبدء تنفيذ أعمال البنية التحتية لمشروع KEEVA باستثمارات تصل إلى مليار جنيه، كما تم استكمال الأعمال الإنشائية للمرحلة الأولى من المشروع بالتعاون مع شركة الحاذق. أما فى مشروع Alaire، فقد تم إسناد أعمال البنية التحتية والطرق إلى شركة Build Tec، وهى إحدى كبرى الشركات المتخصصة فى هذا المجال.

وبالنسبة لخطة الشركة للطرح فى البورصة ، قال صبور ان الشركة تفاضل حاليا بين 4 شركات وهم بلتون- الأهلى فاروس- سى آى كابيتال- إى إف جى هيرميس، تمهيدا لاختيار مستشار مالى للطرح قبل نهاية يونيه ٢٠٢٥، والمخطط طرح حصة ما بين ٢٠ – ٢٥٪ .