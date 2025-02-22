جوائز الجمهور في بانوراما برلين السينمائي تذهب إلى سوردا وملخصات مولنر

فاز الفيلم الإسباني "سوردا" للمخرجة إيفا ليبرتاد، بجائزة الجمهور لأفضل فيلم روائي طويل في مسابقة بانوراما مهرجان برلين السينمائي الدولي.

وجاء بالمركز الثاني الفيلم الإسترالي "أميرة الفضاء المثلية"، إخراج إيما هوج هوبز، وليلا فارجيزي، وفي المركز الثالث جاء الفيلم الدنماركي "البيت السعيد" إخراج فريلي بيترسن.

وفي فئة الفيلم الوثائقي، فاز بجائزة الجمهور في مسابقة بانوراما الفيلم البرازيلي "ملخصات مولنر" إخراج مارتينا بريسنر، وفي المركز فيلم "يلا باركور"، إنتاج فلسطين قطر، والمملكة العربية السعودية، إخراج عريب زعيتر، وبالمركز الثالث الفيلم السوداني "الخرطوم" إخراج أنس سعيد، وراوية الحاج، وإبراهيم سنوبي، وتيمية م أحمد، وفيل كوكس

تُمنح جائزة الجمهور لبانوراما منذ عام 1999.

وخلال مهرجان برلين السينمائي، يدعى جميع رواد السينما إلى تقييم الأفلام في قسم البانوراما على بطاقة التصويت، وفي المجموع، تم الإدلاء بأكثر من 28300 صوت وتقييمها.

وفي هذا العام، عرضت بانوراما ما، 33 فيلما من 28 دولة إنتاجية، و10 أفلام وثائقية.