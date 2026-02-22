محافظ جنوب سيناء يتفقد الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بديوان عام المحافظة

تفقد اللواء إسماعيل كمال، محافظ جنوب سيناء، مقر الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بديوان عام المحافظة، وذلك في إطار متابعة منظومة العمل وآليات التنسيق بين الجهات المعنية لمواجهة الأزمات والطوارئ.

واستمع المحافظ إلى شرح تفصيلي حول مهام الشبكة وآليات عملها، والدور الذي تقوم به في الربط بين مختلف الجهات التنفيذية وغرف العمليات، بما يضمن سرعة الاستجابة للأحداث الطارئة، وتحقيق أعلى درجات الجاهزية والتنسيق الفوري بين أجهزة الدولة.

وأشاد المحافظ بالدور الحيوي الذي تضطلع به الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، مؤكدًا أنها تمثل نقلة نوعية في إدارة الأزمات من خلال الاعتماد على أحدث وسائل الاتصال والتكنولوجيا الحديثة، بما يسهم في تعزيز منظومة الأمن والسلامة وحماية المواطنين.

جاء ذلك بحضور الدكتورة إيناس سمير، نائب المحافظ، واللواء إيهاب مكاوي، السكرتير العام المساعد للمحافظة، وعدد من القيادات التنفيذية المعنية.