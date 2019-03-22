الشرطة الفرنسية تمنع «السترات الصفراء»من التظاهر في منطقة الشانزليزيه

أعلنت الشرطة الفرنسية، اليوم الجمعة، منع مظاهرة "السترات الصفراء" في الشانزليزيه في باريس والمناطق المحيطة بها غدا السبت.

وقررت الشرطة الفرنسية منع محتجي "السترات الصفراء" من التظاهر في محيط الشانزليزيه في باريس والمناطق المحيطة يوم غد السبت، وكذلك في محيط منطقة تضم قصر الإليزيه ومقر الجمعية الوطنية، وفقا لموقع "فرانس 24" الإخباري.

وجاء قرار المنع عقب أعمال سرقة وعنف جرت السبت الماضي فى المنطقة الأشهر فى العالم.

واتهمت المعارضة وزير الداخلية كريستوف كاستانير حليف الرئيس إيمانويل ماكرون بعدم الكفاءة بعد أن قال الثلاثاء الماضي، إنه لم يكن على علم بالقرارات التي اتخذتها الشرطة خلال أعمال الشغب التي وقعت في الشانزليزيه بالعاصمة باريس.