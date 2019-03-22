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دانفورد: واشنطن تسعى لحل النزاع مع تركيا بشأن نظام الدفاع الصاروخي الروسي «إس 400»

جوزيف دانفورد
جوزيف دانفورد
واشنطن - أ ش أ
نشر فى : الجمعة 22 مارس 2019 - 3:22 ص | آخر تحديث : الجمعة 22 مارس 2019 - 3:22 ص

أعلن الجنرال جوزيف دانفورد، رئيس هيئة الأركان المشتركة الأمريكية، أمس الخميس، أن واشنطن تسعى فى الوقت الراهن لحل النزاع القائم مع تركيا بشأن صفقة شراء نظام الدفاع الجوى الروسي المتطور "اس 400".

وذكرت قناة (روسيا اليوم) أن دانفورد وصف في كلمة ألقاها خلال منتدى أمنى بواشنطن، القضية بأنها صعبة، غير أن واشنطن متفائلة إزاء إمكانية الوصول الى حل مع أنقرة بشأن هذه الصفقة الروسية.

وحول ما تردد مؤخرا من أن واشنطن ستقوم قريبا باتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف تسليم صفقة طائرات "إف 35 " المتطورة لتركيا بسبب الصفقة الروسية ؟ قال دانفورد "إن الجناحين التنفيذى والتشريعى للحكومة الأمريكية سوف يواجهان أوقاتا صعبة فى محاولتهما التوفيق بين حيازة تركيا لنظام الدفاع الصاروخى الروسى المتطور "إس 400" وأحدث المقاتلات الأمريكية "إف 35" على أراضيها".


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