السلطات الألمانية تلقي القبض على عدد من السلفيين خططوا لعملية إرهابية

صرح الادعاء العام في مدينة فرانكفورت الألمانية اليوم الجمعة بأن من يعتقد أنهم سلفيون متطرفون من منطقة راين-ماين وسط ألمانيا ربما يكونوا قد خططوا لهجوم بمركبة وأسلحة نارية على أهداف ألمانية.

وقال الادعاء العام عقب حملة مداهمة على عدد من الأماكن المشتبه فيها بولايتي هيسن وراينلاند بفالتس إن الهدف الذي كان يقصده الإسلاميون بالهجوم هو "قتل أكبر عدد ممكن من "الكفار" " على حد قولهم.

وأوضح الادعاء أن أكثر المشتبه فيهم هم أخوان في الحادية والثلاثين من مدينة فيسبادن وشاب في الحادية والعشرين من مدينة أوفنباخ.

وألقت السلطات القبض على أحد عشر شخصا كما تجري تحريات بشأن عشرة آخرين من المشتبه فيهم.

كانت متحدثة باسم الادعاء العام في مدينة فرانكفورت ذكرت في وقت سابق اليوم بأن الأمر يدور حول الاشتباه في الإعداد لجريمة تعرض الدولة لخطر كبير.

وشارك في حملة المداهمات والقبض على المشتبه فيهم في الولايتين اليوم الجمعة حوالي 200 شرطي من بينهم عدد من القوات الخاصة في الشرطة.