الأهلي يكشف حقيقة عروض الشحات وديانج

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كشف أمير توفيق، مدير تعاقدات النادي الأهلي، حقيقة عروض حسين الشحات في الانتقالات الشتوية الماضية.

وانتشرت تقارير صحفية خلال تشير إلى وصول عرض مغري للنادي الأهلي من احدى أندية الدوري الاماراتي أو السعودي للتعاقد مع حسين الشحات.

وقال أمير توفيق في تصريحات تلفزيونية لقناة "أون تايم سبورتس": "لا يوجد أي عروض رسمية لحسين الشحات وكله كلام".

ورد أمير توفيق على سؤال قناعة موسيماني بالشحات وهل طلب رحيله؟ .. قائلا: "هذا لن يحدث إطلاقا".

وواصل: "الشحات يشارك في المباريات بشكل مستمر وإن حدث لأي لاعب وطالب موسيماني رحيله هناك أسس ومعايير نسير عليها بالاجتماع مع لجنة التخطيط قبل اتخاذ أي قرار".

وعن رحيل والتر بواليا .. أجاب مدير التعاقدات: "هناك اخبار تخرج وتحسب أنها أمر واقع وهذا غير صحيح".

وأكمل: "بواليا لاعب في الأهلي وأوقات كثيرة يغيب عنه التوفيق لكنه مستمر معنا بالتأكيد وموسيماني طلبه بالاسم، ومازال الوقت طويلا للحديث عن رحيل أي لاعب هذا غير منطقي، متبقي في بطولة الدوري 6 أشهر".

ونفى أمير توفيق، وصول أي عرض رسمي للنادي الأهلي بخصوص أليو ديانج، مشيرا إلى أنه من اللاعبين المطلوبين دائما نظرا لأدائه المبهر في الفترة الماضية.

وشدد أمير توفيق على أن لجنة التعاقدات تضم اللاعبين بعد فترة من المتابعة وليست عبارة عن مشاهدة «السيديهات»، مشيرا إلى أن هناك معايير يسير عليها قبل التعاقد مع لاعب وهي المتابعة من خلال فترة زمنية.

وأتم أمير توفيق حديثه عن سيرينو: "الأمور كانت موجودة في وسائل الإعلام، والإدارة تحدثت معنا في أمور مالية بالنسبة لنا غير منطقية على الإطلاق، وبالتالي رفضنا لأن الاستفادة منه ستكون فنية فقط وليست مالية بسبب سنه كبير".