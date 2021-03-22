 22 مارس.. نشرة أسعار الخضروات والفاكهة المتداولة اليوم بالأسواق - بوابة الشروق
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22 مارس.. نشرة أسعار الخضروات والفاكهة المتداولة اليوم بالأسواق

سوق العبور تصوير ابراهيم عزت
سوق العبور تصوير ابراهيم عزت
سمر الطحاوى
نشر في: الإثنين 22 مارس 2021 - 10:53 ص | آخر تحديث: الإثنين 22 مارس 2021 - 10:53 ص

تباينت أسعار الخضروات، فيما استقرت أسعار الفاكهة في تعاملات اليوم الاثنين.

وجاءت الأسعار المتداولة بسوق العبور وفقًا لآخر التحديثات على النحو التالي:

الطماطم من 1 إلى 1.9جنيه.
البطاطس من 1.15 إلى 2.3 جنيه.
البصل من 2.5 إلى 5 جنيهات.
الكوسة من 2 إلى 5 جنيهات.
الفاصولياء من 6 إلى 12 جنيها.
الباذنجان البلدي من 2 إلى 4.5 جنيه.
الففل الرومي البلدي من 2.5 إلى 5.5 جنيه.
الفلفل الحامي البلدي من 2.5 إلى 5.5 جنيه.
الخيار البلدي من 1.5 إلى 4 جنيهات.
الملوخية من 5 إلى 7 جنيهات.
البرتقال بلدي من 2.5 إلى 4.5 جنيه.
اليوسفي من 3.5 إلى 6.5 جنيه.
الليمون البلدي من 6 إلى 16 جنيها.
جوافة من 4 إلى 7 جنيهات.
الرمان من 7 إلى 10 جنيهات.
تين برشومي من 6 إلى 9 جنيهات.


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