تباينت أسعار الخضروات، فيما استقرت أسعار الفاكهة في تعاملات اليوم الاثنين.

وجاءت الأسعار المتداولة بسوق العبور وفقًا لآخر التحديثات على النحو التالي:

الطماطم من 1 إلى 1.9جنيه.

البطاطس من 1.15 إلى 2.3 جنيه.

البصل من 2.5 إلى 5 جنيهات.

الكوسة من 2 إلى 5 جنيهات.

الفاصولياء من 6 إلى 12 جنيها.

الباذنجان البلدي من 2 إلى 4.5 جنيه.

الففل الرومي البلدي من 2.5 إلى 5.5 جنيه.

الفلفل الحامي البلدي من 2.5 إلى 5.5 جنيه.

الخيار البلدي من 1.5 إلى 4 جنيهات.

الملوخية من 5 إلى 7 جنيهات.

البرتقال بلدي من 2.5 إلى 4.5 جنيه.

اليوسفي من 3.5 إلى 6.5 جنيه.

الليمون البلدي من 6 إلى 16 جنيها.

جوافة من 4 إلى 7 جنيهات.

الرمان من 7 إلى 10 جنيهات.

تين برشومي من 6 إلى 9 جنيهات.