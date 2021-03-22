فحص جديد للقاح أسترازينيكا المضاد لكورونا لا يظهر زيادة في خطر تجلط الدم



أعلنت شركة "أسترازينيكا" البريطانية-السويدية للأدوية أن فحصا جديدا أجرته على لقاحها المضاد لكورونا لم يظهر أي ارتفاع في مخاطر تجلط الدم عبر تلقي اللقاح.



وقالت الشركة اليوم الاثنين، إن مجموعة خبراء مستقلة لم ترصد أي مخاوف تتعلق بالسلامة.



كما لم يسفر البحث المحدد عن جلطات دموية في الدماغ، ما يسمى بخثار الجيب الوريدي المخي، عن أي نتائج ذات صلة باللقاح.



يُذكر أن العديد من الدول، من بينها ألمانيا، أوقفت مؤخرا استخدام اللقاح بسبب حدوث تجلط دموي في الأوردة الدماغية عقب تلقي اللقاح في بعض الحالات القليلة. واستأنفت ألمانيا استخدام اللقاح حاليا.



وأكدت دراسة المرحلة الثالثة التي أجريت على حوالي 32500 شخص في الولايات المتحدة وتشيلي وبيرو الفعالية العالية للقاح "أسترازينيكا" المضاد لكورونا، حسبما أكدت الشركة السويدية-البريطانية. وأضافت الشركة أن اللقاح يقي من الكورونا بفعالية تبلغ نسبتها 79%، وبالنسبة للأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 65 عاما تصل هذه النسبة إلى 80%.



وهذا يعني أن عدد الإصابات التي ظهرت بين كبار السن في المجموعة التي تم تلقيحها كانت أقل بنسبة 80% مقارنة بمجموعة الضبط.



وأعلنت الشركة أن الفعالية في جميع الفئات العمرية فيما يتعلق بتطور المرض لمضاعفات حادة تصل إلى 100 في المئة.



وتم تطوير اللقاح، المسمى AZD1222، بواسطة "آسترازنيكيا" بالتعاون مع جامعة أكسفورد البريطانية.



وتم استخدامه على نطاق واسع في المملكة المتحدة منذ يناير الماضي.



وتحدث وزير الصحة البريطاني مات هانكوك عن "المزيد من الأخبار الجيدة".



وكتب هانكوك على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "نتائج فحص أمريكي حول لقاح أكسفورد/أسترازينكا تظهر بوضوح أن اللقاح آمن وفعال للغاية".



وأعلنت الشركة أنها ستتقدم بطلب إلى إدارة الأدوية الأمريكية للحصول على موافقة طارئة لتداول لقاحها.