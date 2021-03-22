أجاب طه كرسوع، نائب رئيس مجلس الدولة والأمين العام للمجلس، إن هناك حوالي 5500 موظفة في مجلس الدولة، معقبًا: «50% ممن يشاركونا في العمل سيدات».

وأضاف كرسوع، في لقاء ببرنامج «التاسعة»، الذي يقدمه يوسف الحسيني عبر فضائية «التليفزيون المصري»، مساء الأحد، أن السيدات تؤدين أعمالهن شأنهن شأن الرجال في مختلف الأعمال بمحاكم وإدارات مجلس الدولة.

وتابع: «المرأة كان لها جزء في دعم العمل بمجلس الدولة في مختلف النواحي، والآن أصبح لها دور في المشاركة بتحقيق رسالة العدالة كتفًا بكتف مع القضاء».

وتطرق إلى حديث الرئيس عبدالفتاح السيسي حول الرغبة في تعيين المرأة قاضية في مجلس الدولة ومدع عام في النيابة العامة، مؤكدًا أن المجلس استجاب للرئيس وتم إجراء إعلان لتعيين قاضيات في المجلس، بوظيفة مندوب ونائب.

وذكر نائب رئيس مجلس الدولة والأمين العام للمجلس، أنه سيتم تعيين من تتقدم من السيدات وفقًا للشروط المقررة، موضحًا أن شروط تعيين المرأة هي نفسها شروط تعيين الرجال.