الزراعة العراقية: مخزون الحنطة الحالي لا يتجاوز 3 أشهر

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كشفت وزارة الزراعة العراقية، اليوم الثلاثاء، عن خطة للتوسع في زراعة الحنطة وصولاً إلى الاكتفاء الذاتي، مشيرة إلى أن المخزون الحالي لا يتجاوز ثلاثة أشهر.

ونقلت وكالة الأنباء العراقية "واع" عن وزير الزراعة محمد مهدي الخفاجي قوله إن "الوزارة استبشرت خيراً من خلال دعم رئيس الوزراء للقطاع الزراعي وإيقاف عملية الاستيراد العشوائي والالتزام بالروزنامة الزراعية".

وأضاف أن "نتوقع أن يصل حصاد الحنطة لهذا الموسم إلى ثلاثة ملايين طن بانخفاض 500 ألف طن عن العام الماضي"، مبيناً أن "هناك مخزونا حالياً لدى وزارة التجارة لا يتجاوز ثلاثة أشهر".

وتابع "هناك خطة للتوسع في الموسم الزراعي المقبل من أجل الوصول إلى الاكتفاء الذاتي".

وكشفت وزارة الزراعة، في وقت سابق، عن مساعٍ لزيادة إنتاج محصول الحنطة.