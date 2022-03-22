أمير الكويت يفتتح التشغيل الكامل لمشروع الوقود البيئي

افتتح أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، احتفال شركة البترول الوطنية الكويتية بمناسبة التشغيل الكامل لمشروع الوقود البيئي في مصفاة ميناء عبدالله.

وقال ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، في كلمة خلال الحفل صباح اليوم الثلاثاء: "إننا نبرهن للعالم على تعهداتنا المسؤولة عن تلبية الاحتياجات الوطنية والطلب الدولي للوقود النظيف، متوافقين مع الاتجاهات العالمية في خفض الملوثات وملتزمين بإنتاج وقود منخفض الانبعاثات، وأكثر التزاماً بمعايير الجودة والسلامة العالمية".

وأضاف: "نترجم اليوم لشعبنا ودول العالم تطلعنا الطموح إلى تحقيق استراتيجية تنموية واضحة الخطى تعزز مكانة الكويت ووضعها في مصاف الدول المتقدمة في صناعة تكرير النفط، ونؤكد اليوم توجهنا الواضح وأولويتنا القصوى في خلق فرص عمل جديدة لأبناء الكويت وتمكينهم من العمل في أهم قطاع حيوي ومورد أساسي في بلدهم، وليكونوا شركاء في تحقيق عوائد ربحية تحقق للكويت والعالم أجمع الرخاء والتطور في كافة أوجه الحياة واقتصاداتها".

ويعد مشروع الوقود البيئي هدفا استراتيجيا للكويت حيث يهدف إلى توسيع وتطوير مصفاتي مينائي عبدالله والاحمدي ليكونا مجمعا تكريريا متكاملا بطاقة إجمالية تبلغ 800 ألف برميل يوميا، ومن المتوقع أن يعزز مكانة الكويت العالمية في صناعة تكرير النفط.

وسينتج مشروع الوقود البيئي مشتقات نفطية عالية الجودة ومطابقة للمعايير البيئية العالمية (يورو 4) و(يورو 5) لخفض الانبعاثات والملوثات.