وفد أمريكي يؤكد دعم واشنطن للمسار السياسي في ليبيا

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أكد وفد أمريكي، اليوم الثلاثاء، دعم الولايات المتحدة للمسار السياسي في ليبيا، وتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين.

جاء ذلك خلال لقاء جمع وزيرة الخارجية والتعاون الدولي في ليبيا نجلاء المنقوش، اليوم بالعاصمة طرابلس، بوفد وزارة الخارجية الأمريكية، يتقدمه وكيل وزارة الخارجية للشؤون الإدارية السفير جون باس.

وضم الوفد أيضا المبعوث الخاص والسفير الأمريكي لدى ليبيا ريتشارد نورلاند، ومساعد وزير الأمن الدبلوماسي جينتري سميث وذلك لإعادة فتح سفارة الولايات المتحدة الأمريكية لتباشر أعمالها من العاصمة طرابلس.

وسلم الوفد الأمريكي للوزيرة رسالة من نظيرها الأمريكي أنتوني بلينكن تتعلق بتعزيز وتوسيع العلاقات بين البلدين.

وبحسب مكتب الإعلام بالوزارة، ثمنت المنقوش هذه الخطوة التي "جاءت ثمرة للجهود المشتركة بين الجانبين في تسهيل حركة المواطنين بكلا البلدين"، كما أعربت عن استعداد الوزارة الكامل لتقديم كل الدعم للوفد الأمريكي من أجل إنجاح مهمته.

ومن ناحية أخرى، هنأ الوفد الوزيرة على منحها الجائزة الدولية للمرأة الشجاعة 2022.