الحكومة: نفكر في استمرار معارض أهلا رمضان لفترة إضافية بعد انتهاء الشهر الفضيل

قال السفير نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، إنه يتم التفكير في استمرار معارض «أهلا رمضان» فترة إضافية بعد انتهاء شهر رمضان، لتوفير السلع الأساسية للمواطنين بأسعار مناسبة.

وأضاف سعد، في مداخلة هاتفية لبرنامج «كلمة أخيرة»، الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي عبر فضائية «on e»، مساء اليوم الاثنين، أن القرارات الحكومية بتوفير السلع من خلال المنافذ الحكومية انعكست على الأرض وبدأت الأسعار تستقر، لتعود أسعار كثير من السلع للانخفاض مرة أخرى.

وذكر أن الفترة المقبلة ستشهد مزيد من الدعم للمواطن فيما يخص توفير السلع بأسعار مناسبة، لتلافي أية آثار قد تنتج عن الاختلال في سعر الصرف الذي بدأت الدولة تشهده اعتبارًا من اليوم.