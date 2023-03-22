إحالة أوراق ميكانيكي إلى المفتي لاشتراكه في عمليات ارهابية

أحالت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار هاني كمال غبريال، الثلاثاء، أوراق "م.ف.ع" ميكانيكي، إلى مفتي الجمهورية؛ لإبداء الرأي الشرعي في إعدامه؛ لاتهامه بحيازة أسلحة نارية، واستخدامها في عمليات عدائية ضد أجهزة الدولة، بالتعاون مع جماعات تكفيرية، وحددت جلسة دور الانعقاد من شهر مايو المقبل موعدًا للنطق بالحكم.

وتعود وقائع القضية المقيدة برقم 20790 لسنة 2022 جنايات ثانٍ العامرية إلى تلقى مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسكندرية، اللواء خالد البروي، إخطارًا يفيد ورود معلومات حول قيام شخص بحيازة أسلحة نارية، بقصد استخدامها في عمليات عدائية ضد أجهزة الدولة المصرية.

وأوضحت التحقيقات أنه وبمجرد التأكد من صحة المعلومات دعمًا بتحريات المباحث، تم تقنين الإجراءات وعمل كمين للمتهم أثناء تواجده داخل محل سكنه الكائن في منطقة العامرية، وبإلقاء القبض عليه، عثر بحوزته على سلاحين ناريين عبارة عن "بندقية خرطوش، وطبنجة".

وأضافت التحقيقات أنه وبمواجهته المتهم أقر بحيازته للأسلحة النارية بقصد استعمالها في العمليات العدائية ضد أجهزة الدولة المصرية، حيث تبين أن هذه العمليات تستهدف المنشآت الهامة والحيوية العامة والخاصة، وذلك بتعليمات من جماعات تكفيرية متطرفة عبر حسابات شخصية، أنشأت لهذا الغرض على مواقع التواصل الاجتماعي.

وكشفت التحقيقات أن هذه العمليات استهدفت مهاجمة المنشآت العسكرية والشرطية وقواتها، وتقويض الاقتصاد القومي، بهدف زعزعة الأمن والاستقرار داخل البلاد.

وبتحرير محضر إداري بالواقعة، وعرضه على النيابة، قررت إحالة المتهم إلى دائرة قضائية بمحكمة جنايات الإسكندرية، حيث أصدرت بحقه حكمها المُقدم، بعضوية المستشارين شريف بركات، ومحمد عبد المقصود قنطوش، وسكرتير محكمة الجنايات، أحمد السيد.