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السعودية: ارتفاع قيمة الصفقات الإيجارية إلى 76 مليار ريال خلال 2022

د ب أ
نشر في: الأربعاء 22 مارس 2023 - 10:09 ص | آخر تحديث: الأربعاء 22 مارس 2023 - 10:09 ص

 

سجلت شبكة إيجار السعودية صفقات إيجارية سكنية وتجارية بقيمة إجمالية بلغت 76 مليار ريال خلال عام 2022، بارتفاع نسبته 81% مقارنةً بعام 2021.

وقالت شبكة إيجار السعودية في بيان لها نشر اليوم الأربعاء، إن القيمة الإجمالية للصفقات الإيجارية التجارية بلغت 40.9 مليار ريال خلال عام 2022، فيما بلغت الصفقات الإيجارية السكنية 35.1 مليار ريال.

وبلغ عدد الصفقات الإيجارية نحو 2.3 مليون صفقة خلال عام 2022، بارتفاع بنسبة 87% مقارنةً بعام 2021، حيث بلغ عدد الصفقات 1.26 مليون صفقة، وذلك حسب تقرير صادر عن الوطنية للإسكان، يستند إلى بيانات العقود الموثقة في إيجار التابع للهيئة العامة للعقار.

وبلغت القيمة الإجمالية لصفقات الشقق السكنية، نحو 29.6 مليار ريال خلال عام 2022، بارتفاع نسبته 76% مقارنةً بعام 2021.

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