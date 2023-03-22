السعودية: ارتفاع قيمة الصفقات الإيجارية إلى 76 مليار ريال خلال 2022

سجلت شبكة إيجار السعودية صفقات إيجارية سكنية وتجارية بقيمة إجمالية بلغت 76 مليار ريال خلال عام 2022، بارتفاع نسبته 81% مقارنةً بعام 2021.

وقالت شبكة إيجار السعودية في بيان لها نشر اليوم الأربعاء، إن القيمة الإجمالية للصفقات الإيجارية التجارية بلغت 40.9 مليار ريال خلال عام 2022، فيما بلغت الصفقات الإيجارية السكنية 35.1 مليار ريال.

وبلغ عدد الصفقات الإيجارية نحو 2.3 مليون صفقة خلال عام 2022، بارتفاع بنسبة 87% مقارنةً بعام 2021، حيث بلغ عدد الصفقات 1.26 مليون صفقة، وذلك حسب تقرير صادر عن الوطنية للإسكان، يستند إلى بيانات العقود الموثقة في إيجار التابع للهيئة العامة للعقار.

وبلغت القيمة الإجمالية لصفقات الشقق السكنية، نحو 29.6 مليار ريال خلال عام 2022، بارتفاع نسبته 76% مقارنةً بعام 2021.