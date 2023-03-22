رابطة الأندية تكشف مواعيد مباريات الجولتين الـ 22 و 23 من الدوري الممتاز

كشف رابطة الأندية المصرية المحترفة، مساء الثلاثاء، مواعيد مباريات الجولتين الـ 22 و 23 من مسابقة الدوري المصري الممتاز، والتي تستأنف مبارياتها عقب نهاية فترة التوقف الدولي لشهر مارس الجاري.
وقررت الرابطة تأجيل 6 مباريات من الجولتين الـ 22 و 23 من مسابقة الدوري الممتاز؛ بسبب خوض أندية الأهلي والزمالك وبيراميدز وفيوتشر وطلائع الجيش، مباريات في البطولات الإفريقية والعربية.
وجاءت مواعيد مباريات الجولة الـ 22 من الدوري الممتاز كما يلي:
سيراميكا كليوباترا ضد المقاولون العرب - الخميس 30 مارس
إنبي ضد البنك الأهلي - الخميس 30 مارس
سموحة ضد الإسماعيلي - الخميس 30 مارس
فاركو ضد أسوان - الجمعة 1 أبريل
غزل المحلة ضد الاتحاد - الجمعة 1 أبريل
المصري ضد الزمالك - الثلاثاء 4 أبريل
- مواعيد مباريات الجولة الـ 23 من الدوري:
حرس الحدود ضد إنبي - الإثنين 3 أبريل
الإسماعيلي ضد سيراميكا كليوباترا - الإثنين 3 أبريل
الداخلية ضد فاركو - الثلاثاء 4 أبريل
أسوان ضد سموحة - الثلاثاء 4 أبريل
الأهلي ضد غزل المحلة - الأربعاء 5 أبريل
المقاولون العرب ضد بيراميدز - الأربعاء 5 أبريل
الاتحاد ضد فيوتشر - الخميس 6 أبريل