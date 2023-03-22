رابطة الأندية تكشف مواعيد مباريات الجولتين الـ 22 و 23 من الدوري الممتاز

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كشف رابطة الأندية المصرية المحترفة، مساء الثلاثاء، مواعيد مباريات الجولتين الـ 22 و 23 من مسابقة الدوري المصري الممتاز، والتي تستأنف مبارياتها عقب نهاية فترة التوقف الدولي لشهر مارس الجاري.

وقررت الرابطة تأجيل 6 مباريات من الجولتين الـ 22 و 23 من مسابقة الدوري الممتاز؛ بسبب خوض أندية الأهلي والزمالك وبيراميدز وفيوتشر وطلائع الجيش، مباريات في البطولات الإفريقية والعربية.

وجاءت مواعيد مباريات الجولة الـ 22 من الدوري الممتاز كما يلي:

سيراميكا كليوباترا ضد المقاولون العرب - الخميس 30 مارس

إنبي ضد البنك الأهلي - الخميس 30 مارس

سموحة ضد الإسماعيلي - الخميس 30 مارس

فاركو ضد أسوان - الجمعة 1 أبريل

غزل المحلة ضد الاتحاد - الجمعة 1 أبريل

المصري ضد الزمالك - الثلاثاء 4 أبريل

- مواعيد مباريات الجولة الـ 23 من الدوري:

حرس الحدود ضد إنبي - الإثنين 3 أبريل

الإسماعيلي ضد سيراميكا كليوباترا - الإثنين 3 أبريل

الداخلية ضد فاركو - الثلاثاء 4 أبريل

أسوان ضد سموحة - الثلاثاء 4 أبريل

الأهلي ضد غزل المحلة - الأربعاء 5 أبريل

المقاولون العرب ضد بيراميدز - الأربعاء 5 أبريل

الاتحاد ضد فيوتشر - الخميس 6 أبريل