 رابطة الأندية تكشف مواعيد مباريات الجولتين الـ 22 و 23 من الدوري الممتاز - بوابة الشروق
الأربعاء 22 مارس 2023 12:26 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد التوسع في استيراد الدجاج البرازيلي لحل أزمة الدواجن؟
النتـائـج تصويت

رابطة الأندية تكشف مواعيد مباريات الجولتين الـ 22 و 23 من الدوري الممتاز

كريم صلاح
نشر في: الأربعاء 22 مارس 2023 - 12:17 ص | آخر تحديث: الأربعاء 22 مارس 2023 - 12:17 ص

كشف رابطة الأندية المصرية المحترفة، مساء الثلاثاء، مواعيد مباريات الجولتين الـ 22 و 23 من مسابقة الدوري المصري الممتاز، والتي تستأنف مبارياتها عقب نهاية فترة التوقف الدولي لشهر مارس الجاري.

وقررت الرابطة تأجيل 6 مباريات من الجولتين الـ 22 و 23 من مسابقة الدوري الممتاز؛ بسبب خوض أندية الأهلي والزمالك وبيراميدز وفيوتشر وطلائع الجيش، مباريات في البطولات الإفريقية والعربية.

وجاءت مواعيد مباريات الجولة الـ 22 من الدوري الممتاز كما يلي:

سيراميكا كليوباترا ضد المقاولون العرب - الخميس 30 مارس 

إنبي ضد البنك الأهلي - الخميس 30 مارس

سموحة ضد الإسماعيلي - الخميس 30 مارس

فاركو ضد أسوان - الجمعة 1  أبريل

غزل المحلة ضد الاتحاد - الجمعة 1 أبريل

المصري ضد الزمالك - الثلاثاء 4 أبريل

- مواعيد مباريات الجولة الـ 23 من الدوري:

حرس الحدود ضد إنبي - الإثنين 3 أبريل

الإسماعيلي ضد سيراميكا كليوباترا - الإثنين 3 أبريل

الداخلية ضد فاركو - الثلاثاء 4 أبريل

أسوان ضد سموحة - الثلاثاء 4 أبريل

الأهلي ضد غزل المحلة - الأربعاء 5 أبريل

المقاولون العرب ضد بيراميدز - الأربعاء 5 أبريل

الاتحاد ضد فيوتشر - الخميس 6 أبريل

 

 

 


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك