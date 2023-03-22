رئيس الدوما الروسي: تزويد أوكرانيا بقذائف اليورانيوم المنضب قد يفضي إلى مأساة عالمية

علق رئيس مجلس الدوما الروسي فياتشيسلاف فولودين على تزويد أوكرانيا بقذائف اليورانيوم المنضب بأنه سيجلب مأساة عالمية سوف تؤثر على الدول الأوروبية.



جاء ذلك وفق ما نشره فولودين بقناته الرسمية على تطبيق "تليجرام"، حيث كتب "إن الحرب حتى آخر أوكراني يمكن أن تصبح حربا حتى آخر أوروبي" في إشارة لما أعلنته بريطانيا بتزويد نظام كييف النازي بذخيرة اليورانيوم المخصب.



وتابع: "بالمناسبة، فقد استخدمت واشنطن قذائف مماثلة في يوغوسلافيا والعراق، ما أدى إلى تلوث المنطقة، فضلا عن زيادة حادة في الإصابة بالسرطان بين المواطنين".



وأكد فولودين، أن هذا القرار يقود إلى "مأساة عالمية ستؤثر بالدرجة الأولى على الدول الأوروبية"، مشددا على أنه إذا ما تم إمداد أوكرانيا بأسلحة ذات مكون نووي، "فلن يكون هناك عودة إلى الوراء"، حيث سيتبع هذا القرار، وفقا له، استخدام "القنبلة القذرة" أو "أسلحة نووية تكتيكية" من قبل نظام كييف، بحسب موقع "روسيا اليوم" الإخباري.



وكانت نائبة وزير الدفاع البريطاني أنابيل غولدي قد تعهدت بنقل ذخيرة اليورانيوم المنضب إلى كييف في بيان نشر على موقع البرلمان البريطاني على شبكة الإنترنت يوم أمس الثلاثاء.