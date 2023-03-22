منظمة الصحة العالمية تحذر من أزمة موظفين في قطاع الصحة الأوروبي

حذرت منظمة الصحة العالمية من أزمة موارد بشرية في قطاع الصحة الأوروبي.

وقال هانز كلوج المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية في أوروبا، في تصريحات في بوخارست اليوم الأربعاء: "ونحن ندخل العام الرابع للجائحة، العاملون في قطاع الصحة لدينا متعبين ومثقلين بالأعباء ويتقاضون رواتب أقل مما يستحقون في كثير من الأحيان".

وقال كلوج في بيان: "أنظمة الصحة لدينا تكافح للإبقاء على العاملين وجذب الجيل الجديد من العاملين في مجال الصحة".

وأوضح كلوج، أن هناك حاجة إلى العديد من العاملين المدربين جيدا والذين لديهم الحافز لمواجهة التحديات، مثل شيخوخة المجتمع وتغير المناخ وجائحة أخرى محتملة.

وأضاف أن أنظمة الصحة "في مشكلة كبيرة"، مشيرا إلى أنه في بعض الدول، ستتقاعد نسبة 40% من قوة العمل خلال الأعوام الـ10 المقبلة، دون وجود خطة واضحة بشأن من سيحل محلهم.