القبض على 3 تجار مخدرات في الأقصر

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واصلت مديرية أمن الأقصر جهود ملاحقة وضبط العناصر الإجرامية حائزي ومتاجري المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة.

ونجح رجال مديرية أمن الأقصر في ضبط عاطل له معلومات جنائية مقيم بدائرة مركز شرطة القرنة وبحوزته 2 كيلو جرام لمخدر الحشيش وكمية لمخدري "الشابو والهيروين وفرد محلي وعدد من الطلقات.

كما تم ضبط عاطل له معلومات جنائية مقيم بدائرة مركز شرطة القرنة وبحوزته 2 كيلو جرام لمخدر الحشيش وبندقية خرطوش وطلقة.

وتم أيضًا ضبط عاطل له معلومات جنائية مقيم بدائرة مركز شرطة إسنا، وبحوزته 2 كيلو جرام لمخدر الحشيش بندقية خرطوش وطلقة.