قال الفنان محمد رياض، إن مسلسل «لن أعيش في جلباب أبي» لا زال يحظى بنسبة مشاهدة عالية بعد مرور 25 عامًا من عرضه، لافتا إلى اختصار الجمهور اسم المسلسل لـ «عبد الغفور البرعي» لسهولة اللفظ عوضا عن صعوبة اللغة الفصحى لاسم المسلسل.



وشدد خلال تصريحات تلفزيونية لبرنامج «Spot Light» المذاع عبر شاشة «صدى البلد» مساء الجمعة، على أهمية دراسة المسلسل لفهم تأثيره الكبير على المشاهدين، قائلا:«مسلسل لازم يدرس بعد 25 سنة ولسه الناس بتشاهده بشكل كبير جدًا وحافظة حواراته وشخصياته».



وأوضح أن الجمهور لا يزال يتذكره بشخصية «عبد الوهاب» في المسلسل حتى أن الكثير منهم يفاجئون بعمره معتقدين أنه لم يكبر ولم يتغير منذ عرض المسلسل ويجيبهم: «المسلسل مضى عليه 25 سنة، أكيد هكون كبرت!».



وحول سر نجاح العمل، رأى الفنان محمد رياض أن السبب في توحد المجتمع مع القصة والشخصيات؛ بأن المسلسل لا يرتبط بمرحلة زمنية معينة، بل يناقش قضية إنسانية موجودة في كل زمان ومكان.



وأشار إلى أن شخصية «عبد الوهاب» موجودة في كل بيت مصري بأشكال مختلفة، قائلا إن «ابن أي أب ناجح جدا ابنه بيكون زي عبد الوهاب ويعاني، شخصيا بقابل ناس كثير يقولوا لي أنا عندي عبد الوهاب في البيت».