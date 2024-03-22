يفتتح المنتخب الوطني مشواره تحت القيادة الفنية لحسام حسن، المدير الفني الجديد للفراعنة، عندما يواجه نظيره منتخب نيوزيلندا في العاشرة من مساء اليوم، الجمعة، على ملعب ستاد مصر في افتتاح بطولة كأس عاصمة مصر.

وستكون مباراة اليوم هي الأولى على ملعب ستاد مصر الذي أنشأ حديثًا في العاصمة الإدارية الجديدة.

وتترقب الجماهير المصرية الظهور الأول لمنتخب الفراعنة تحت قيادة حسام حسن، والذي تولى القيادة الفنية خلفًا للبرتغالي المقال، روي فيتوريا، الذي رحل عن المنتخب المصري بعد الخسارة أمام الكونغو في دور 16 وتوديع بطولة كأس الأمم الإفريقية في نسختها الأخيرة «كوت ديفوار 2023».

ويملك المنتخب الوطني أفضلية تاريخيه، قبل مباراة اليوم، أمام نظيره النيوزيلندي، حيث التقى الفريقان من قبل في مواجهتين عام 1999، تعادلا في الأولى وانتصر المنتخب الوطني في الثانية.

أقيمت المباراة الأولى بين مصر ونيوزيلندا يوم 10 يوليو 1999، وانتهت بالتعادل بنتيجة 1-1، سجل للفراعنة حازم إمام، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة الحالي، وأحرز للمنتخب النيوزيلندي، اللاعب هاري نجاتا.

وجاءت المباراة الثانية بعد 5 أيام فقط، وحقق الفراعنة الفوز، تحت قيادة محمود الجوهري، بهدف دون رد سجله إبراهيم حسن، مدير المنتخب الحالي.

وعلى المستوى الأولمبي التقى المنتخبات في مباراة واحدة، كانت في دورة الألعاب الأولمبية لندن 2012، وانتهت بالتعادل 1-1.