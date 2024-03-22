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في غياب رونالدو.. البرتغال تقسو على السويد بخماسية وديا

د ب أ
نشر في: الجمعة 22 مارس 2024 - 12:05 ص | آخر تحديث: الجمعة 22 مارس 2024 - 12:05 ص

اكتسح المنتخب البرتغالي  ضيفه السويدي 5 /2 في مباراة كرة القدم الودية الدولية التي جمعت بينهما مساء اليوم الخميس في جيماريش.

وغاب كريستيانو رونالدو هداف النصر السعودي عن مباراة اليوم ،على أن ينضم لمعسكر بلاده في وقت لاحق.

وانتهى الشوط الأول بتقدم منتخب البرتغال بثلاثة أهداف دون رد.

وافتتج رافاييل لياو التسجيل لمنتخب البرتغال في الدقيقة 24 ثم أضاف ماتياس نونيز الهدف الثاني في الدقيقة 33 وتبعهما برونو فيرنانديز بتسجيل الهدف الثالث في الدقيقة 45.

وتكفل بروما بتسجيل الهدف الرابع لمنتخب البرتغال في الدقيقة 57 ثم رد فيكتور جيوكيرس بهدف لمنتخب السويد في الدقيقة 59.

وأحرز جونكالو راموس الهدف الخامس لمنتخب البرتغال في الدقيقة 62 ثم سجل جوستاف نيلسون الهدف الثاني لمنتخب السويد في الدقيقة الأخيرة.


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