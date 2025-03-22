الأهلي يواسي هشام حنفي في فاجعته

تقدم النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، بخالص العزا لهشام حنفي، نجم الفريق الأحمر السابق، في وفاة والده مساء اليوم السبت.

وكان هشام حنفي قد أعلن وفاة والده في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت، حيث كتب عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: " والد في ذمة الله ..دعواتكم بالرحمة والمغفرة"، ومن ثم أقام هشام حنفي صلاة الجنازة على والده في مدينة السادسة من أكتوبر.

وحرص الموقع الرسمي للأهلي على تقديم خالص التعازي لهشام حنفي حيث كتب: "يتقدم محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، وأعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية وقطاعات النادي الرياضية بخالص التعازي لهشام حنفي لاعب الأهلي ومنتخب مصر السابق في وفاة والده".

وأضاف الأهلي: "داعون المولى -عز وجل- أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، ويدخله فسيح جناته ويلهم العائلة الكريمة الصبر والسلوان"، قبل أن ختتم بـ" إنا لله وإنا إليه راجعون".