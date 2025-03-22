ملك الأردن يؤكد ضرورة تحرك المجتمع الدولي للدفع نحو وقف الهجمات الإسرائيلية على غزة

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أكّد العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، خلال اتصال هاتفي مع رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، السبت، ضرورة تحرك المجتمع الدولي فورا للدفع باتجاه وقف الهجمات الإسرائيلية على غزة، والالتزام بتثبيت وقف إطلاق النار.

وبحسب بيان صادر عن الديوان الملكي الهاشمي، شدد الملك خلال الاتصال، على أهمية استئناف دخول المساعدات الإغاثية إلى غزة؛ للحد من تفاقم الوضع الإنساني الكارثي فيها.

وأعاد العاهل الأردني التأكيد على موقف الأردن الرافض لتهجير الفلسطينيين في غزة والضفة الغربية.

ونبّه إلى خطورة استمرار الاعتداءات على الفلسطينيين في الضفة الغربية، والانتهاكات للمقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس.

وبالحديث عن الأوضاع في سوريا، أكد الملك دعم الأردن لجهود سوريا في الحفاظ على وحدتها وسيادتها واستقرارها.