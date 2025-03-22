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أبدى أحمد حسام ميدو، عضو لجنة التخطيط بنادي الزمالك، سعادته بطلب نادي سيراميكا كليوباترا لحكام أجانب خلال مباراة الفريقين بنصف نهائي كأس مصر.

ويلعب سيراميكا مع الزمالك مساء يوم الجمعة المقبل، ضمن مباريات الدور نصف النهائي لبطولة كأس مصر 2024-25.

وأشار اتحاد الكرة مساء أمس الجمعة، أن مباراة الزمالك وسيراميكا كليوباترا سيديرها طاقم تحكيم أجنبي بناء على رغبة سيراميكا.

وكتب ميدو عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "إكس": "سعيد جدًا باحترافية نادي سيراميكا كليوباترا بخصوص طلبهم لحكام أجانب لإدارة مباراتهم أمام الزمالك في قبل نهائي كأس مصر".

وأضاف: "هو الشيء الذي نرحب به دائمًا في أي مباراة شرط اتخاذ الإجراءات القانونية من أي منافس لطلب حكام أجانب، إن شاء الله تكون مباراة تليق بالحدث وتليق بالكرة المصرية".

وكان الزمالك نفسه قد رفض فكرة تعيين طاقم تحكيم أجنبي لمباراته مع النادي الأهلي في الجولة الأولى من الدور الثاني لبطولة الدوري المصري الممتاز، وذلك اعتراضا على عدم سير إدارة النادي الأحمر للإجراءات القانونية "حسب وصفه".

وألغيت مباراة القمة بين الأهلي والزمالك في الدور الثاني للدوري المصري الممتاز وذلك بسبب اعتبار الأهلي منسحبا بعدما رفض خوض المباراة بسبب تعيين طاقم تحكيم مصري لإدارتها.