صندوق التنمية الحضارية: نجحنا في القضاء على المناطق غير الآمنة بتكليف رئاسي بتكلفة 63 مليار جنيه

قال المهندس خالد صديق رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الحضارية، إن جودة الحياة تغيرت في جميع أنحاء مصر.

وأضاف في تصريحات عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن الدولة نجحت في القضاء على المناطق غير الآمنة والخطرة بتكليف من الرئيس عبد الفتاح السيسي وتكلفة بلغت 63 مليار جنيه.

وأوضح أن هناك لدينا ثلاثة نواحٍ من التنمية العمرانية على مستوى الدولة، تتمثل في الريف من اختصاص وزارة التنمية المحلية، والمدن العمرانية الجديدة وتتبع هيئة المجتمعات العمرانية ووزارة الإسكان، والمدن القائمة التي يتولاها صندوق التنمية الحضارية.

وأوضح صديق، أن هذه النواحي هما أوجه للتنمية العمرانية، لافتًا إلى أنه تم العمل على التأسيس الصحيح من أجل القضاء على المناطق غير الآمنة.

ولفت إلى أن هناك استثمارات للتنمية الحضارية بالمشروعات العمرانية بلغت تكلفتها 1.1 تريليون جنيه حتى عام 2030.