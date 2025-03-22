 شركة مياه الشرب بالقاهرة: جار ضخ المياه بعد إصلاح خط مكسور بمنطقة باب الخلق - بوابة الشروق
السبت 22 مارس 2025 10:59 م القاهرة
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تتوقع نجاح اتفاق الهدنة في غزة؟
النتـائـج تصويت

شركة مياه الشرب بالقاهرة: جار ضخ المياه بعد إصلاح خط مكسور بمنطقة باب الخلق

محمد علاء
نشر في: السبت 22 مارس 2025 - 10:36 م | آخر تحديث: السبت 22 مارس 2025 - 10:36 م

أعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة الانتهاء من أعمال إصلاح الكسر المفاجيء بخط المياه قطر 800 مم بشارع بورسعيد بمنطقة باب الخلق.

وأشارت الشركة، في بيان مساء اليوم، إلى أنها دفعت بجميع المعدات والفنيين والمهندسين لإنهاء أعمال الإصلاح.

وأعربت الشركة عن أسفها لطول فترة انقطاع المياه "لظروف خارجة عن إرادتها"، مؤكدةً أنه جارٍ ضخ المياه .

وكانت شركة مياه الشرب بالقاهرة قد أعلنت ظهر اليوم عن انقطاع المياه عن مناطق: (شارع أحمد ماهر ومتفرعاته – شارع مجلس الأمة ومتفرعاته – شارع قدري ومتفرعاته – شارع البرموني ومتفرعاته).

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك