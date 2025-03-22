شركة مياه الشرب بالقاهرة: جار ضخ المياه بعد إصلاح خط مكسور بمنطقة باب الخلق

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أعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة الانتهاء من أعمال إصلاح الكسر المفاجيء بخط المياه قطر 800 مم بشارع بورسعيد بمنطقة باب الخلق.

وأشارت الشركة، في بيان مساء اليوم، إلى أنها دفعت بجميع المعدات والفنيين والمهندسين لإنهاء أعمال الإصلاح.

وأعربت الشركة عن أسفها لطول فترة انقطاع المياه "لظروف خارجة عن إرادتها"، مؤكدةً أنه جارٍ ضخ المياه .

وكانت شركة مياه الشرب بالقاهرة قد أعلنت ظهر اليوم عن انقطاع المياه عن مناطق: (شارع أحمد ماهر ومتفرعاته – شارع مجلس الأمة ومتفرعاته – شارع قدري ومتفرعاته – شارع البرموني ومتفرعاته).