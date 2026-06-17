الكرملين: لم يتم تلقي أي اقتراح لعقد اجتماع بين بوتين وزيلينسكي

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قال الكرملين اليوم الثلاثاء إنه ليس لديه علم بأي اقتراح لعقد اجتماع بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.

وقال يوري أوشاكوف مستشار بوتين للسياسة الخارجية إنه لم تتم مناقشة إمكانية عقد اجتماع على هامش قمة مجموعة السبع في فرنسا خلال مكالمة هاتفية بين بوتين والرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الأحد.

وعندما سئل عما إذا كان مثل هذا الاجتماع ممكنا، لم يقدم أوشاكوف إجابة واضحة.

وأضاف: "لم يتقدم إلينا أحد بمثل هذا الاقتراح".

واقترح زيلينسكي لأول مرة عقد اجتماع مع بوتين في أوائل يونيو الجاري في رسالة مفتوحة قبل المنتدى الاقتصادي الدولي في سانت بطرسبرج، حيث اقترح أن يجتمعا على أرض محايدة. ورفض بوتين العرض ووصف الرسالة بأنها "وقحة".

وقال زيلينسكي في وقت لاحق إنه بالتنسيق مع مجموعة السبع للديمقراطيات الصناعية الرائدة، تم تقديم عرض لموسكو لعقد اجتماع في فرنسا، وهو ما رفضه الكرملين أيضا.

ونتيجة لذلك، قال زيلينسكي إنه ناقش إمكانية عقد اجتماع مباشر مع بوتين في الولايات المتحدة خلال مكالمة هاتفية لاحقة مع ترامب.