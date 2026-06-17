الدول الأفريقية ودول الكومنولث تدعو إلى التنفيذ السريع لمعاهدة رئيسية لحماية المحيطات

دعت الدول الأفريقية ودول الكومنولث اليوم الثلاثاء إلى التنفيذ السريع لمعاهدة تاريخية لحماية أعالي البحار، محذرة من أنه على الرغم من الالتزامات القياسية بالحفاظ على البيئة البحرية، فإن الكثير من تدابير حماية المحيطات في العالم لا تزال موجودة على الورق فقط.

وتم إصدار الدعوة إلى العمل في "مؤتمر محيطنا" الحادي عشر في مومباسا، وهي المرة الأولى التي تستضيف فيها دولة أفريقية الحدث السنوي الرئيسي، الذي يركز على معالجة قضايا المحيط الحاسمة، بما في ذلك تغير المناخ والتنوع البيولوجي والتلوث.

ويشارك في المؤتمر مئات المندوبين من أفريقيا والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والدول الجزرية في البحر الكاريبي والمحيط الهادئ المعرضة للمناخ، حيث سعى القادة إلى وضع أفريقيا كقوة دافعة في الإدارة العالمية للمحيطات.

وقال وزير الخارجية الأمريكي الأسبق جون كيري في كلمته الافتتاحية في المائدة المستديرة لوزراء المحيطات في دول الكومنولث، إن معاهدة أعالي البحار، التي دخلت حيز التنفيذ في يناير/كانون الثاني بعد التصديق عليها من جانب 60 دولة، شكلت نقطة تحول تاريخية من خلال إنشاء آلية قانونية لإنشاء مناطق محمية في المياه الدولية لأول مرة.

لكنه حذر من أن التقدم لا يزال بطيئا للغاية.