سيول تضرب أودية سانت كاترين بعد تعرضها لموجة من الأمطار الغزيرة

تعرضت مدينة سانت كاترين لموجة من الطقس السيئ، وتساقط أمطار غزيرة على كل الأنحاء منذ فجر اليوم الأحد، وأسفرت عن حدوث سيول عديدة بجميع أودية المدينة، وجرى رفع حالة الطوارئ القصوى والتنسيق مع الجهات المعنية لمتابعة مجرى السيول، ورصد أي آثار تدميرية لها.

قال الدكتور أحمد الكومي، مدير عام إدارة المياه الجوفية بجنوب سيناء، إن مدينة الطور تعرضت لأمطار خفيفة، بينما تعرضت مدينة سانت كاترين لموجة أمطار غزيرة منذ فجر اليوم تزامنا مع تحذيرات هيئة الأرصاد الجوية وتماشيا مع خرائط التنبؤ بحدوث سيول جراء الأمطار بجنوب سيناء.

واوضح مدير عام إدارة المياه الجوفية بالمحافظة، أن الأمطار الغزيرة بمدينة سانت كاترين أسفرت عن حدوث سيول بعدة أودية منها "وادي غربة، وادي الأربعين، وادي الشيخ"، مؤكدا أن جميع مياه السيول تسير في مجراها الطبيعي طبقا لأعمال الحماية من السيول التي جرى تنفيذها بهدف حماية البنية التحتية، وحصاد مياه الأمطار والسيول للاستفادة منها في أغراض الشرب والزراعة.

وأكد أن مياه السيول بسانت كاترين وصلت إلى البحيرة الأولى بمدخل المدينة، والتي جرى إنشائها بهدف حماية مدخل المدينة وتغذية الخزان الجوفي، مشيرا إلى أنه جرى حجز كميات كبيرة من المياه بالبحيرات الجبلية التي جرى إنشائها بالتنسيق بين الموارد المائية ووزارة الري.

ولفت إلى أنه جرى تشكيل لجان تقوم الآن بمتابعة السيول، وحصر كميات المياه التي جرى تخزينها داخل البحيرات وحول السدود، والوقوف على مدى ارتفاع منسوب الخزان الجوفي بالمدينة، وذلك بالتنسيق بين المحافظة، ووزارة الري والمياه الجوفية، إضافة إلى كل الأجهزة المعنية، مؤكدا أنه لم يجري رصد أي آثار تدميرية للبنية التحتية جراء هذه السيول.

كما أكد أن الأمطار التي تعرضت لها مدينة الطور، لم تسفر عن أي تجمعات مائية او حدوث سيول.