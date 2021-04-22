وزير الدفاع الروسي يصل شبه جزيرة القرم

وصل وزير الدفاع الروسي سيرجي شويجو إلى شبه جزيرة القرم، التي ضمتها موسكو عام 2014، في ظل تصاعد التوترات بشأن حشد القوات على الحدود مع أوكرانيا.

وقالت وزارة الدفاع الروسية، إن شويجو تفقد اليوم استعداد القوات البرية والبحرية للمشاركة في تدريب عسكري هناك.

ونقلت وكالة انترفاكس الروسية للأنباء عن الوزارة القول، إن أكثر من 10 آلاف جندي بالإضافة إلى أكثر من 40 سفينة بحرية سيشاركون في المرحلة النشطة من المناورة.

وكانت أكثر من 20 سفينة حربية روسية قد شاركت أول أمس الثلاثاء في مناورات في البحر الأسود بجانب القوات الجوية.

ومن المقرر أن تغلق روسيا الفضاء البحري في البحر الأسود ابتداء من يوم السبت حتى أكتوبر المقبل من أجل إجراء مزيد من التدريبات.

ويأتي هذا النشاط في ظل تزايد المخاوف بشأن نشر قوات روسية وأوكرانية بالقرب من منطقة النزاع، مما يثير مخاوف من اندلاع القتال في أوكرانيا.