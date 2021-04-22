رئيس لجنة النقل والمواصلات يهنىء الجيش والشرطة بمناسبة انتصارات العاشر من رمضان

هنأ النائب علاء عابد رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، والفريق أول محمد زكي، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، ورجال القوات المسلحة البواسل، ورجال الشرطة المصرية، والشعب المصري بمناسبة العيد الـ 48 لانتصارات العاشر من رمضان، والتى انتصر فيها المصريين فى حرب أكتوبر المجيدة ولقنوا العدو درسا يدرس فى جميع المحافل الدولية والعالمية.

ووجه عابد، التحية لشهدائنا من رجال الجيش والشرطة الشرفاء الذى ضحوا بأرواحهم وروى بدمائهم الطاهرة ثرى الوطن لكى تبقى مصر بشعبها آمنة مستقرة، مؤكدا أن رجال قواتنا المسلحة الوفية ورجال الشرطة يضحون كل يوم بحياتهم من أجل رفعة وطنهم.

وقال النائب، إننا جميعا ندعو المولى عز وجل أن يديم على مصرنا الغالية وأهلها الأمن والسلام والاستقرار حيث تهل علينا جميعاً ذكرى عظيمة من أعز وأغلى الذكريات في أيام مباركة من كل عام، تلك هى ذكرى العاشر من رمضان التى سطرت فيها قواتنا المسلحة الباسلة ملحمة تاريخية عظيمة حولت خلالها الهزيمة إلى نصر مبين بعزيمة الأبطال وتضحياتهم الفدائية فى سبيل الدفاع عن الوطن والحفاظ على رفعته واستقلال أراضيه.

وأضاف أن يوم العاشر من رمضان سجله التاريخ بأحرف من نور وسيبقى ذكرى خالدة لشعب مصر على مدار العصور لأجيال وراء أجيال ليعرفوا ماذا صنع أبطال جيش مصر الأوفياء رجال العزة والكرامة ورجال الشرطة المصرية من انتصارات عظيمة في تلك الأيام المباركة، مؤكدا أن التاريخ لا ينسى وسجل لحظات الحرب وانتصارات قواتنا المسلحة على العدو فى حرب 73 وما قدموه من تضحيات من أجل الوطن، والتى لا زالت تقدم فى مواجهة الدولة للإرهاب.