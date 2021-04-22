خادم الحرمين الشريفين يترأس وفد بلاده في قمة القادة حول المناخ

يرأس خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وفد المملكة العربية السعودية في قمة القادة حول المناخ "الافتراضية" التي تنطلق اليوم الخميس، بحضور 40 من قادة دول العالم.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس"، اليوم الخميس، أن مشاركة خادم الحرمين الشريفين تأتي استجابة لدعوة الرئيس الأمريكي جوزيف بايدن وتأكيدًا لدور المملكة على المستوى العالمي والإقليمي والمحلي في مواجهة التغير المناخي وامتداداً لجهودها في هذا المجال وعلى رأسها ما أطلقه ولي العهد السعودي مؤخراً في إطار مبادرتي السعودية الخضراء والشرق الأوسط الأخضر.

وتُعدّ القمة التي تستمر على مدى يومين امتدادًا للجهود العالمية لمواجهة تحديات التغير المناخي والتقليل من آثاره.