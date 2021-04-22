أعلنت الهيئة العامة لميناء الإسكندرية، عن تحقيق طفرة ملحوظة في كل من حركة السفن وكميات البضائع المتداولة خلال شهر مارس 2021، مقارنة بما تم تحقيقه خلال نفس الشهر من العام الماضي.

وأضاف بيان صادر عن الميناء، اليوم الخميس، أن نسبة الزيادة خلال شهر مارس 2021،فيما يتعلق بإجمالي حركة السفن بلغت 9.5% بالمقارنة بشهر مارس من عام 2020، ومن بين أبرز أنواع السفن التي شهدت زيادات كبيرة سفن البضائع العامة بنسبة زيادة تصل إلى 11.8%، وكذا سفن الصب السائل بنسبة 7%.

وبلغت نسبة الزيادة في إجمالي البضائع المتداولة 3.1%، وفي مقدمتها البضائع المحواة بواقع 19% عن شهر مارس من العام الماضي.

كما أن حجم الصادرات قد شهد إرتفاعاً كبيراً بلغ 33% بواقع 1.6 مليون طن بضائع، ومن بين تلك الصادرات بضائع الصب السائل من المواد البترولية والتي شهدت زيادة بلغت 13%.

وشهدت هيئة ميناء الإسكندرية، خلال شهر واحد زيادة كبيرة في الحركة الملاحية وذلك خلال شهر مارس من العام الجاري، عن شهر فبراير من ذات العام بنسبة بلغت 11.7%.

وأشار البيان، إلى تلك الزيادة ترجع إلى المتابعة المستمرة من الإدارات المعنية لالتزام السفن بتنفيذ المعدلات القياسية لعمليات الشحن والتفريغ، وكذا سرعة معدلات دوران الأرصفة وتقليل فترات الانتظار والتراكي للسفن.

وشدد الربان طارق شاهين رئيس ميناء الإسكندرية، على ضرورة بذل المزيد من الجهد نحو الحفاظ على معدلات الزيادة المحققة في حركتي التداول والملاحة بل وتعزيزها خلال الأشهر القادمة مع الإلتزام بكل معايير الأمن والسلامة والبيئة.