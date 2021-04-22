نابولي يكتسح لاتسيو بخماسية في الدوري الإيطالي

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اكتسح نابولي ضيفه لاتسيو 5 / 2، اليوم الخميس، ضمن منافسات المرحلة 32 من الدوري الإيطالي.

وتقدم نابولي عن طريق لورينز إنسيني من ضربة جزاء في الدقيقة السابعة، قبل أن يضيف ماتيو بوليتانو الهدف الثاني في الدقيقة 12.

وفي الدقيقة 53 سجل إنسيني الهدف الثالث لنابولي، قبل أن يضيف البلجيكي ديريس ميرتينز الهدف الرابع في الدقيقة 65.

وعاد لاتسيو للمباراة بتسجيله هدفين عن طريق تشيرو إيموبيلي وميلنكوفيتش سافيتش في الدقيقتين 70 و74، قبل أن يختتم فيكتور أوسمين خماسية نابولي بهدف في الدقيقة 80.

ورفع نابولي رصيده إلى 63 نقطة في المركز الخامس، فيما تجمد رصيد لاتسيو عند 58 نقطة في المركز السادس.

بدأت المباراة بأداء هجومي وحماسي من أصحاب الأرض، حيث قاد الهجوم نجم نابولي لورينزو إنسيني إلى جانب ماتيو بوليتانو، في حين تكفل البلجيكي ديريس ميرتينز بأداء مهام المهاجم الصريح.

على الجانب الأخر ،قاد الثنائي خواكين كوريا وشيرو إيموبيلي هجوم لاتسيو.

وفي الدقيقة السادسة احتسب الحكم ركلة جزاء لنابولي، بعد مخالفة للاعب وسط لاتسيو سيرجيو ميلنكو فيتش سافيتش، ليترجمها إنسيني بنجاح في الشباك في الدقيقة السابعة.

وواصل نابولي هجومه بعد تقدمه بالهدف الأول، حيث شكل ميرتينز خطورة كبيرة على مرمى الحارس الإسباني المخضرم بيبي رينا.

وفي الدقيقة 12 سجل نابولي الهدف الثاني عن طريق ماتيو بوليتانو، الذي تسلم كرة من الجهة اليمنى لمرمى لاتسيو من زميله ماتيو بوليتانو، ليسدد الكرة بقوة في الشباك معلنا تقدم فريقه بالهدف الثاني.

ومع بداية الشوط الثاني، بدا واضحا التراجع الكبير لفريق لاتسيو، الذي فضل لاعبوه التواجد في منطقة الجزاء، لعدم تلقي أهداف أخرى.

على الجانب الأخر دخل نابولي الشوط الثاني بنية تسجيل هدف آخر يحسم النتيجة لصالحه، معتمدا على خدمات إنسيني وبوليتانو صاحبي الهدف الأول والثاني.

وحاول نابولي مضاعفة النتيجة وكان له ما أراد في الدقيقة 52، حينما وصلت الكرة إلى لورينز إنسيني داخل منطقة الجزاء من زميله السيد هيساي، ليضعها باقتدار في أقصى الزاوية اليسرى لمرمى رينا.

وواصل نابولي ضغطه ونجح في إضافة الهدف الرابع عن طريق ميرتينز، الذي تلقى تمريرة على حدود منطقة الجزاء من بيوتر زيلنسكي ليسدد كرة قوية سكنت شباك رينا في الدقيقة 65.

ونجح لاتسيو في تسجيل هدف تقليص الفارق في الدقيقة 70 عن طريق شيرو إيموبيلي، الذي تلقى تمريرة من أندرياس بيريرا، لينفرد بمرمى أليكس ميريت حارس نابولي ليسجل الهدف الاول.

وبعد ذلك بأربع دقائق أضاف ميلنكوفيتش سافيتش من إضافة الهدف الثاني لفريق لاتسيو لتشتعل المباراة مجددا، بعدما نفذ ضربة حرة مباشرة قوية سكنت شباك الحارس ميريت.

ووسط محاولات لاتسيو للعودة إلى المباراة مجددا، نجح نابولي في تسجيل الهدف الخامس عن طريق النيجيري فيكتور أوسمين في الدقيقة 80، بتسديدة قوية في شباك رينا من مسافة قريبة من المرمى.

ولم تشهد الدقائق الأخيرة من المباراة أي جديد، ليطلق الحكم صافرة نهاية المباراة بفوز نابولي 5 / 2 على لاتسيو.