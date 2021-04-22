 المرصد السوري: مقتل ضابط وإصابة 3 آخرين جراء قصف إسرائيلي على دمشق - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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المرصد السوري: مقتل ضابط وإصابة 3 آخرين جراء قصف إسرائيلي على دمشق

هديل هلال
نشر في: الخميس 22 أبريل 2021 - 11:24 ص | آخر تحديث: الخميس 22 أبريل 2021 - 11:24 ص

وثق المرصد السوري لحقوق الإنسان، مقتل ضابط برتبة ملازم أول ضمن قوات النظام، جراء القصف الإسرائيلي بعد منتصف الليل والذي طال قاعدة للدفاع الجوي في منطقة الضمير شرق العاصمة السورية دمشق، كما أصيب 3 آخرين من قوات القاعدة بجراح خطرة.

وكانت الأراضي السورية قد شهدت بعد منتصف ليل الأربعاء-الخميس، قصفاً إسرائيلياً جديداً، حيث ضربت انفجارات عنيفة منطقة الضمير شرق العاصمة السورية دمشق، ناجمة عن صواريخ إسرائيلية طالت قاعدة للدفاع الجوي التابع للنظام السوري.

وتمكنت الضربات من تدمير بطاريات للدفاع الجوي، وسقوط خسائر بشرية في صفوف قوات الدفاع الجوي، فيما حاولت قوات النظام التصدي للقصف الإسرائيلي بإطلاق صواريخ أرض-جو وتمكنت من إسقاط بعضها.

واعترفت إسرائيل أن الضربة جاءت على خلفية «سقوط صاروخ أرض-جو من الضمير على الأراضي المحتلة»، والتي تتواجد فيها مقرات ومستودعات للأسلحة تابعة للمليشيات الموالية لإيران.

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