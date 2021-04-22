تحديث قائمة الدول الخضراء للمسافرين إلى أبوظبي

حدثت حكومة أبوظبي قائمة "الدول الخضراء" للمسافرين القادمين إلى العاصمة الإماراتية، حيث سيعفى المسافرون القادمون من الدول المدرجة في هذه القائمة من فترة العزل الإجبارية عند زيارتهم إلى أبوظبي وسيطلب منهم فقط إجراء اختبار كورونا عند الوصول إلى مطار أبوظبي الدولي.

وأضافت في بيان اليوم الخميس، أنه سيتم تحديث الدول والأقاليم المدرجة في القائمة بشكل روتيني بناء على التطورات العالمية لجائحة كوفيد- 19، ويتم إدراج أسماء الدول التي تتوافق مع معايير صارمة للأمن والصحة من أجل حماية المجتمع المحلي، مشيرة إلى إجراءات القائمة تنطبق على دول الأصل التي يسافر منها الزوار وليس حاملي الجنسية فقط.

وذكرت أن القائمة الخضراء المحدثة تطبق ابتداء من يوم الأحد المقبل، وتضم البرتغال والسعودية والصين والمغرب والمملكة المتحدة واليابان، إلى جانب أستراليا وإسرائيل، وأوزبكستان وآيسلندا، وبروناي، وبوتان، وتايوان وروسيا وسنغافورة وسويسرا وطاجكستان وجرين لاند وكوبا وكوريا الجنوبية وموريشيوس ونيوزيلندا وهونج كونج.