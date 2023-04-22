مباحث الفيوم تكثف جهودها لضبط المتهم بقتل شخص بطلق ناري

تكثف مباحث مركز إطسا بالفيوم، جهودها لضبط المتهم بقتل شخص، بعدما أطلق عليه النار بقرية تطون، صباح اليوم.

كان اللواء ثروت المحلاوي مدير أمن الفيوم، تلقى إخطارا من العميد محمد ثابت عطوة مأمور مركز شرطة إطسا، يفيد بورود بلاغ بمقتل (أنور.ن - 65 سنة)، يعمل بالخارج وحاصل على الجنسية الإيطالية.

وانتقلت قوات الشرطة إلى موقع البلاغ، وتبين من تحريات الرائد أحمد عبد الحكيم رئيس مباحث مركز إطسا تحت إشراف اللواء حسام أنور مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الفيوم، أن المتهم يدعى (إبراهيم.ع.ف - 45 سنة)، حاصل على ليسانس ومقيم قرية تطون.

وكشفت التحريات أنه كانت توجد معاملات مالية بين المجنى عليه والمتهم، وعقب وجود المجني عليه وسط أصدقائه خلال الساعات الأولى من صباح اليوم، طلب منه المتهم الذهاب معه بالسيارة لرغبته في الحديث معه وبعد ذهاب المجني عليه مع المتهم، سمع المتواجدين دوي إطلاق نار، وإلقاء المتهم جثة المجني عليه من السيارة وفر هاربا.

نقلت جثة القتيل إلى مشرحة مستشفى إطسا المركزى تحت تصرف النيابة العامة التى أمرت بانتداب الطب الشرعى لمعرفة أسباب الوفاة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.