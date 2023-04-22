عمرو دياب يتصدر قائمة الكلمات الأعلى تداولا على تويتر بأغنية الحفلة

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تصدرت أغنية "الحفلة" للفنان عمرو دياب قائمة الكلمات الأعلى تداولا على موقع التواصل الاجتماعي تويتر وذلك عقب طرحها في أول أيام عيد الفطر.

وكان عمرو دياب قد طرح أحدث أغنياته أمس بعنوان "الحفلة" وذلك عبر تطبيق أنغامي للموسيقى.

الأغنية من كلمات أحمد مرزوق ولحن وتوزيع محمد قماح وميكساج وديجيتال ماستر أمير محروس.

وتقول كلمات الأغنية:

أيوة جاي شوف الحفلة دي حلوة إزاي

ودقة طبلة ولعب الناي

كله بيرقص وبيغني

كله قايل للهم باي باي

شوف السمرا دي عاملة إزاي

ولا البيضا ان مش فتاي

أحلى بنات في الكون حواليا

تقولش بقيت سلطان بروناي

يذكر أن الفنان عمرو دياب يستعد لاحياء مجموعة من الحفلات خلال الفترة القادمة ، حيث يحيي حفلا في مكادي باب بالغردقة يوم ٢٣ أبريل الجاري، ثم يحيى حفلا في جدة بالمملكة العربية السعودية يوم ٢٨ من نفس الشهر، بالإضافة إلى حفل كبير بالجامعة الأمريكية يوم ١٢ مايو القادم.

وكان عمرو دياب قد طرح في شهر رمضان أغنيتين دعائيتين هما "شكرا من هنا لبكرة" و"تعالى".