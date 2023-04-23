محمد رمضان: أنتمي وجدانيا للجيل القديم وعاوز أبسط الناس

قال الفنان محمد رمضان، إنه ينتمي وجدانيًا للجيل القديم الذي يمتهن التمثيل على مدار الـ12 شهرًا وليس لمدة 3 و6 أشهر في العام فقط.

وأضاف خلال لقاء لبرنامج «صاحبة السعادة»، الذي تقدمه الإعلامية إسعاد يونس عبر فضائية «DMC»، مساء السبت: «انتمائي وروحي وتكويني العقلي واستراتيجيتي ينتمي لجيل آخر والذي يضم الفنانين: عادل إمام ومحمود عبدالعزيز وأحمد زكي».

وأكد أن الجيلين القديم والجديد يقدمون أعمالًا عظيمًا وتراثًا يعيش لسنوات طويلة، منوهًا أن «الجيل الأقدم الذي ينتمي له وجدانيا كان مهنيًا بصورة أكبر».

وأكمل: «تربيت فنيًا من هذه المدرسة، وأول حاجة حلمت أعلمها بعد ما يكون معايا فلوس إن يكون عندي مكتب، عاوز مراتي تلبسني وأنا رايح المكتب».

واستطرد: «فكرة إني أحس إني بشتغل وأبص للدكتور اللي عنده عيادة وبيشتغل رئيس قسم في المستشفى ويدرس في القصر العيني، وآخد إجازة في السنة 15 يومًا فقط وسط أولادي في الصيف».

وأشار إلى أنه لم ينقطع عن الإذاعة وتعلم قيمتها من الجيل القديم، كما أنه كان حريصًا على تقديم مسرحيات للحفاظ على الصناعة، ولم يهتم بالحصول على مبلغ مالي معين.

وعن سبب اختلاف هذا العام بالنسبة له، عقب: «السنة دي مش مختلفة ولا الجاية مختلفة، أنا راجل الـ12 شهرا أمتهن مهنة الممثل بكل أقسامها، حتى الغناء ضميته لتلك الأقسام، وعاوز أبسط الناس».