الجيش السوداني: أخمدنا تمرد الدعم السريع ونتعامل معها بالحسم اللازم

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أكد الجيش السوداني، اليوم السبت، أن "قواته أخمدت تمرد قوات الدعم السريع"، مشيرا إلى "التعامل مع هذا التمرد بالحسم اللازم".

وقال الجيش السوداني، إن "الحياة بدأت تعود تدريجيا إلى العاصمة وبقية المدن".

وأوضح الجيش السوداني، في بيان عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أن "قوات الدعم السريع تواصل القصف المدفعي وأعمال العنف".

وأضاف الجيش السوداني: "من الصعب تحديد مدى زمني لنهاية المواجهات ونسعى لإنهائها في أسرع وقت"، مشيرا إلى ما أسماه "محاولات يائسة من الدعم السريع لدفع المزيد من قواتها إلى الخرطوم".

وتبادل الطرفان الاتهام بخرق الهدنة، حيث تبادل جنود الجيش ومسلحون من قوات الدعم السريع إطلاق النار في أحياء من العاصمة حتى أثناء صلاة العيد.

وفي وقت سابق، أظهرت لقطات بطائرات بدون طيار (درونز) بضعة أعمدة دخان في أنحاء الخرطوم والمدن القريبة الأخرى، التي تمثل معا واحدة من أكبر المناطق الحضرية في إفريقيا.

وأودت المواجهات بحياة المئات في العاصمة وفي غرب السودان أساسا وتدفع ثالث أكبر دولة في قارة إفريقيا إلى كارثة إنسانية في بلد يعتمد ربع سكانه بالفعل على المساعدات الغذائية.