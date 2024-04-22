تقرير: الزعيم الشيشاني رمضان قديروف يعاني من مرض في البنكرياس

انتشرت مجددا في روسيا شائعات بشأن صحة رئيس جمهورية الشيشان رمضان قديروف، بعدما أفادت تقارير إعلامية بأنه يعاني من مرض عضال في البنكرياس لا يمكن الشفاء منه.

وتناولت صحيفة "نوفايا جازيتا يوروب" التي تصدر خارج روسيا اليوم الاثنين الحالة الصحية لقديروف الموالي لروسيا والمعروف بمعاملته الوحشية للمعارضين.

ولم يعلق جهاز السلطة التابع لقديروف، والذي نفى شائعات مماثلة قبل أشهر قليلة، بشكل رسمي على التقرير الإعلامي الأخير.

إلا أن الصحيفة، جيدة الإطلاع، كتبت إن " الحالة الصحية لرمضان قديروف / 47 عاما/ لا تترك أي أمل في الشفاء".

وأضافت الصحيفة أنه يتعين على موسكو الآن أن تقرر عمليا كيف ستحافظ على الاستقرار (في جمهورية الشيشان) بعد (وفاة) الديكتاتور الشيشاني القوي".

وأشارت الصحيفة التي أسسها الحائز على جائزة نوبل للسلام دمتري موراتوف، إلى مصادر مقربة من قديروف وكذلك أطباء في مستشفى الإدارة الرئاسية الروسية.

في غضون ذلك، تم نشر فيديو اليوم الاثنين على قناة قديروف على تطبيق تيلجرام يظهره وهو يشارك في اجتماع للحكومة الإقليمية في العاصمة الشيشانية جروزني.

ومن غير المرجح أن يبدد التسجيل التكهنات بشأن الحالة الصحية لقديروف، حيث كان يجلس بدون حركة تقريبا أمام الطاولة ويتحدث فقط ببطء وبصعوبة واضحة.