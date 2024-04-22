سول تتشاور مع واشنطن بعد إطلاق كوريا الشمالية صواريخ باليستية نحو بحر الشرق

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أعلن الجيش الكوري الجنوبي، اليوم الاثنين، أن كوريا الشمالية أطلقت عدة صواريخ باليستية قصيرة المدى نحو بحر الشرق، مما دفع المسؤولين في سول للتشاور مع نظرائهم في الولايات المتحدة بشأن كيفية توسيع التعاون بين الجانبين.

وتحظر قرارات الأمم المتحدة على كوريا الشمالية إطلاق أو اختبار أي صواريخ باليستية لأي مدى.

ونقلت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء عن هيئة الأركان المشتركة القول إنها رصدت ما يبدو أنها عدة صواريخ باليستية قصيرة المدى تم إطلاقها من منطقة قرب العاصمة بيونجيانج في الساعة الثالثة ودقيقة بالتوقيت المحلي.

وقالت هيئة الأركان في رسالة نصية للصحفيين" الصواريخ الكورية الشمالية حلقت لمسافة نحو 300 كيلومتر، وسقطت في البحر".

وانتقدت هيئة الأركان إطلاق بيونجيانج لصواريخ، ووصفته "بالاستفزاز الواضح" الذي يهدد السلام والاستقرار في شبه الجزيرة الكورية، متعهدة بالإبقاء على أعلى درجات التأهب لمواجهة أي عمليات إطلاق أخرى.

وأجرى كيم ميونج سو رئيس هيئة الأركان المشتركة مشاورات مع قائد قيادة الفضاء بالقوات المسلحة الأمريكية ستيفن وايتنج في سول حول كيفية توسيع التعاون ضد التهديدات القادمة من كوريا الشمالية.

وشهدت منطقة شبه الجزيرة الكورية تصاعدا في التوترات خلال الأشهر الأخيرة.

كما تركزت المحادثات بين كيم ووايتنج على استخدام الجيش الكوري الشمالي للفضاء، وفقا لوزارة الدفاع في كوريا الجنوبية.

وأكد الجانبان أن قدرات كوريا الشمالية في هذا المجال تتزايد بشكل تدريجي.

وأضافت الوزارة أن الجانبين يبحثان أيضا إطلاق أقمار صناعية للاستطلاع والتعاون العسكري المتزايد بين روسيا وكوريا الشمالية.

كما تم تناول تعزيز "القدرات والأنظمة الخاصة بعمليات الفضاء المشتركة".